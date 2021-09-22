وظيفة بالجيش البحريني

للظروف المعيشية الصعبة بحثت عن عمل لاعيل اسرتي كنت اعمل في الشرطة بالسودان وضعف المرتب ماحعلني اترك العمل لابحث عن وظيفة يمكن من خلالها ان اوفر لقمت عيش لاساعد اسرتي ورغم الظروف الصعبة لم اجد تلك الوظيفة حتا بحثت في الانترنت ووجت الاعلان