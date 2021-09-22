وظيفة بالجيش البحريني

(طلب عمل)

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تفاصيل الإعلان
للظروف المعيشية الصعبة بحثت عن عمل لاعيل اسرتي كنت اعمل في الشرطة بالسودان وضعف المرتب ماحعلني اترك العمل لابحث عن وظيفة يمكن من خلالها ان اوفر لقمت عيش لاساعد اسرتي ورغم الظروف الصعبة لم اجد تلك الوظيفة حتا بحثت في الانترنت ووجت الاعلان
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابراهيم ادم ابراهيم عبدالله
التليفون: 249923037275+

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العنوان: دارالسلام الوحدة مربع ٣٠- بحري شرق النيل
الخرطوم -

السودان
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/11/2021
رقم الإعلان: 2112941
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تاريخ الإعلان
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مجموعة انفو-ديتام للأعمال المساحيه

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(طلب عمل)

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9/9/2021
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4/9/2021
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(للإيجار)

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العنوان:

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4/9/2021
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طلب شغل وظيفة أستاذ مساعد في اللغة العربية

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2/9/2021
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