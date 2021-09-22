وظيفة بالجيش البحريني

(طلب عمل)
|للظروف المعيشية الصعبة بحثت عن عمل لاعيل اسرتي كنت اعمل في الشرطة بالسودان وضعف المرتب ماحعلني اترك العمل لابحث عن وظيفة يمكن من خلالها ان اوفر لقمت عيش لاساعد اسرتي ورغم الظروف الصعبة لم اجد تلك الوظيفة حتا بحثت في الانترنت ووجت الاعلان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابراهيم ادم ابراهيم عبدالله
|التليفون:
|249923037275+
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|دارالسلام الوحدة مربع ٣٠- بحري شرق النيل
الخرطوم - السودان
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|27/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112941
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65,000 جنيه
150,000 جنيه
150,000 جنيه
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