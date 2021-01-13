(فرصة عمل)
|مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب من سن 18 : 35 سنة لا يتم قبول الطالب علي المتقدم الحصول علي موقف نهائي من الجيش توفير الاقامة الكاملة (سكن – 3وجبات – انتقالات ) تأمينات كاملة صحي – اجتماعي 23 يوم عمل و 7اجازة فنادق4 و 5 نجوم راتب اساسي 2500ج + حوافز شهرية زيادات سنوية 2% في السنة للتواصل واتساب 01062972973 أ.اسماء حسني
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ا.اسماء حسني
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|وظيفة افراد امن- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080028
2,500 جنيه
2,000 جنيه
2,500 جنيه
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