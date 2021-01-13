وظيفة افراد امن

مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب من سن 18 : 35 سنة لا يتم قبول الطالب علي المتقدم الحصول علي موقف نهائي من الجيش توفير الاقامة الكاملة (سكن – 3وجبات – انتقالات ) تأمينات كاملة صحي – اجتماعي 23 يوم عمل و 7اجازة فنادق4 و 5 نجوم راتب اساسي 2500ج + حوافز شهرية زيادات سنوية 2% في السنة للتواصل واتساب 01062972973 أ.اسماء حسني