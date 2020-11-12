وظيفة ادخال بيانات

(فرصة عمل)
|مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – توفير نظام وظيفي متكامل تعاقد بتأمينات – راتب 4000ج شهرى كود الوظيفة 5250 للتواصل واتساب على الرقم01551270701
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Marina Bay sands
|التليفون:
|01551270701
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|العنوان:
|- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072337
4,000 جنيه
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4,000 جنيه
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