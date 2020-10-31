وظيفة ادخال بيانات

(فرصة عمل)
|مدخلين بيانات : يقبل الطالب : السن من 18 : 55 سنة – ال يشترط الخبرة – شفت 6 ساعات – راتب 4000ج – شهادة خبرة اذا اثبتت الكفاءة خالل ال6 شهور االولي – تأمينات – زيادات سنوية – حوافز بعد 3 شهور لاللتزام التواصل واتساب فقط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايات
|التليفون:
|01149827062
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|العنوان:
|- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/11/2020
|رقم الإعلان:
|2070980
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
40,000 جنيه
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