وظيفة ادخال بيانات

مدخلين بيانات : يقبل الطالب : السن من 18 : 55 سنة – ال يشترط الخبرة – شفت 6 ساعات – راتب 4000ج – شهادة خبرة اذا اثبتت الكفاءة خالل ال6 شهور االولي – تأمينات – زيادات سنوية – حوافز بعد 3 شهور لاللتزام التواصل واتساب فقط