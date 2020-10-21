وظيفة أفراد أمن

(فرصة عمل)
|افراد أمن اداري بالقاهرة من سن 21 : 45 سنة – مؤهل ثانوي او دبلوم علي الأقل – الشفت 12 ساعة – راتب 3000ج بأكتوبر والتجمع – لشركات ومولات تجارية – بتوفير السكن – وتأمينات وزيادات سنوية – شباب فقط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أستاذة اية
|التليفون:
|01126255598
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|العنوان:
|- المرج
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070184
3,300 جنيه
3,000 جنيه
2,500 جنيه
3,300 جنيه
3,000 جنيه
3,500 جنيه
3,200 جنيه
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