وظيفة أدخال بيانات

(فرصة عمل)
|كود 100226– وظيفة مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – توفير نظام وظيفي متكامل تعاقد بتأمينات – راتب 4000ج شهري لمعرفة التفاصيل التواصل واتساب فقط 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ماندرين أورينتال
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084686
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
40,000 جنيه
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
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