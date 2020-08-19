وظايف فى مصنع مراتب ومخدات ومفروشات افتتاح المصنع 1/9/2020

(فرصة عمل)
|السلام عليكم ورحمتة اللة وبركاتة افتتاح المصنع 1/9/2020 الكشف الطبى على حساب المصنع يوجد سكن للمغتربين ساعات العمل من 8صباحا حتى 5مساء ويوجد اضافى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد سيد مسول شئون عاملين المصنع نفسة
|التليفون:
|01099566179 ( 01157748010
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|العنوان:
|المنطقة الصناعية الحى الاول- المنطقة الصناعية
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 مصرى
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065350
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