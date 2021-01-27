وظايف خالية

(فرصة عمل)
|مطلوب موظفين سوشيال ميديا للاعلان على المواقع والرد على استفسارات العملاء السن من18:55 عام موءهل متوسط شرط اجادة الانترنت العمل لشفت 6 ساعات براتب4000 جنية طلاب وخريجين ومعاشات التاءمينات اختيارية زيادة سنوية2 فى السنة 4 ايام اجازة فى الشهر للاستفسار على الواتساب01062972973 الكود الشخصى محمد حسين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مندرين اورينتل
|التليفون:
|01062972973
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|التسعين الجنوبى- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082434
4,000 جنيه
-40,000 جنيه
4,000 جنيه
40,000 جنيه
4,000 جنيه
3,000 جنيه
4,000 جنيه
2,000 ريال
2,000 ريال