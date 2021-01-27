وظايف خالية

مطلوب موظفين سوشيال ميديا للاعلان على المواقع والرد على استفسارات العملاء السن من18:55 عام موءهل متوسط شرط اجادة الانترنت العمل لشفت 6 ساعات براتب4000 جنية طلاب وخريجين ومعاشات التاءمينات اختيارية زيادة سنوية2 فى السنة 4 ايام اجازة فى الشهر للاستفسار على الواتساب01062972973 الكود الشخصى محمد حسين