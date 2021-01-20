وظايف خالية

(فرصة عمل)
|مطلوب موظفين سيلز لتنفيذ مبيعات وعروض على المواقع الالكترونية براتب4000جنية لشفت ست ساعات صباحى اومسائى يقبل الطلاب السن من18:55سنة موءهل متوسط على الاقل لايشترط الخبرة توفير تدريب الاجر للموظف للاستفسار على الواتساب01016671246
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مندرين اورينتل
|التليفون:
|01016671246
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|العنوان:
|التسعين الجنوبى- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|-4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080644
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