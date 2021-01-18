وظايف امنية

مطلوب افراد امن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية باكتوبر لدى شركة اكيور شباب من سن18:45 سنة راتب 2500 جنية يوجد شفت 8 ساعات و12 ساعة يراعى الموقع بالنسبة لمقر السكن للمتقدم يجب الحصول على موقف نهائى من الجيش او تاءجيل لمدة طويلة موءهل متوسط على الاقل تاءمينات كاملة صحى واجتماعى26 يوم عمل و4 ايام اجازة توفير السكن للمغتربين زيادات سنوية2 فى السنة حوافز شهرية للالتزام بالعمل للاستفسار على الواتساب01062972973 الكود الشخصى محمد حسين