وظايف امنية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب افراد امن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية باكتوبر لدى شركة اكيور شباب من سن18:45 سنة راتب 2500 جنية يوجد شفت 8 ساعات و12 ساعة يراعى الموقع بالنسبة لمقر السكن للمتقدم يجب الحصول على موقف نهائى من الجيش او تاءجيل لمدة طويلة موءهل متوسط على الاقل تاءمينات كاملة صحى واجتماعى26 يوم عمل و4 ايام اجازة توفير السكن للمغتربين زيادات سنوية2 فى السنة حوافز شهرية للالتزام بالعمل للاستفسار على الواتساب01062972973 الكود الشخصى محمد حسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مندرين اورينتل
التليفون: 01062972973

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العنوان: التسعين الجنوبى- التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 25,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/1/2021
رقم الإعلان: 2081622
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صورة الاعلان: اعلان وظايف - في القاهرة مصر

اعلان وظايف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب افراد امن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية باءكتوبر لدى اكيور شباب من سن18:45 سنة راتب 2500 جني.
العنوان:

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25,000 جنيه

18/1/2021
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اعلان وظايف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب امن لكبرى منشاءت مدينة نصر بنوك وشركات من سن20:40سنة لايشترط الموءهل راتب مدينة نصر بنوك وشركا.
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17/1/2021
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مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب من سن 18 : 35 سنة

(فرصة عمل)

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25,000 جنيه

16/1/2021
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مطلوب أفراد أمن وحراسات بخبره وبدون خبره - السن من 18 : 40 عام

(فرصة عمل)

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مطلوب أفراد أمن وحراسات بخبره وبدون خبره - السن من 18 : 40 عام - لا يشترط المؤهل - يوجد شفتات ( 8 – .
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القسم: 

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16/1/2021
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وظيفة افراد امن

(فرصة عمل)

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مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب من سن 18 : 35 سنة لا يتم قبول الطالب علي المتقدم الحصول.
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14/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بكبري المنشأت الإدارية والأمنية بالقاهرة الكبرى أمن اداري براتب شهري 2500ج – وشفت عمل 12 ساعة بتوفير.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

13/1/2021
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صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بمولات القاهرة الكبرى ( امن اداري ) – السن من 18 : 35 سنة – شفت 8 ساعات 2000 : 2500ج – القبول من مؤه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن وحراسات داخلي وخارجي ( مولات – شركات – كمبوندات ) – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 2500.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

شباب فقط مراقبين أمن : راتب 2000ج + زيادة سنوية 2 في السنة – تامين صحي + تامين اجتماعي – السن من 18.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن وحراسة بخبرة وبدون خبرة : السن من 18 : 35 سنة – إقامة كاملة + تامينات كاملة + أسبوع إجازة – أسا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

افراد امن بفنادق بالقاهرة براتب 2200: 2500ج + وجبات + سكن – شفت 12 ساعة – يجب ان يكون خريج وحاصل علي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

فندق بأكتوبر ( افراد امن ) – راتب 2150ج + وجبة + سكن + 7 أيام إجازة – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,150 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بالتجمع الخامس ( امن علي بنك ) 8 ساعات – براتب 2000ج – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تامين صحي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

افراد امن بالتجمع الخامس براتب 2500ج لشفت 12 ساعة – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تامين صحي + ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: امن داخل مجمع سكنى اكتوبر - في القاهرة مصر

امن داخل مجمع سكنى اكتوبر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,350 جنيه

12/1/2021
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