وظايف امنية

(فرصة عمل)
|مطلوب افراد امن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية باكتوبر لدى شركة اكيور شباب من سن18:45 سنة راتب 2500 جنية يوجد شفت 8 ساعات و12 ساعة يراعى الموقع بالنسبة لمقر السكن للمتقدم يجب الحصول على موقف نهائى من الجيش او تاءجيل لمدة طويلة موءهل متوسط على الاقل تاءمينات كاملة صحى واجتماعى26 يوم عمل و4 ايام اجازة توفير السكن للمغتربين زيادات سنوية2 فى السنة حوافز شهرية للالتزام بالعمل للاستفسار على الواتساب01062972973 الكود الشخصى محمد حسين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مندرين اورينتل
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|التسعين الجنوبى- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081622
25,000 جنيه
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