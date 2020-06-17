(فرصة عمل)
|وظائف مهندسين ومساحين وفنين لكبرى المشاريع الانشائية التابع لشركه هندسيه لمقرها بمصر والسعوديه 1-مهندسين مدير مشروعات 2-مهندس مدني مواقع- مدنى تصميم-مهندسين مساحه -مهندسين تخطيط عمرانى -مهندسين طرق وكبارى -مهندسين مطارات -مهندسين خرسانه -مهندسين تفتيش هندسى – مهندسين تسعير ومناقصات -مهندسين تكاليف 3-مهندسين معمارى مواقع -مهندسين معمارى تصميم -مهندسين عمارة داخليه -مهندسين ديكور 4- مهندسين كهرباء -كهرباء تصميم -كهرباء انزار حرائق 5- مهندسين ميكانيكا -ميكانيا صيانه -ميكانيكا تصميم - ميكانيكا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|joob
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|المعادى- المعادى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061733
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