وظائف مدرين و مندوبين تسويق ومبيعات ومشتريات لكبري الشركات التجارية

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تفاصيل الإعلان
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للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: joob
التليفون: 01151020771

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العنوان: المعادى- المعادى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 24/6/2020
رقم الإعلان: 2061460
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