(فرصة عمل)
|تعلن شركة مارينا باي عن وظائف مدخل بيانات للطلبة والخريجين بمرتب 4000 جنيه . للتواصل واتس اب (01121703474)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Tarek ali
|التليفون:
|01121703474
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|العنوان:
|Cairo .helwan- حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072078
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