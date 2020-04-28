(فرصة عمل)
|وظائف لمجموعه كبرى لقسم الحسابات والماليه وقسم الوظائف القانوية لفروعها بمصر والكويت محاسبين-مدير مالي-مدير حسابات-محاسب تكاليف مراجع حسابات- محاسب مرتبات -رئيس حسابات محاسب مالي - محلل مالي محلل فني مندوب تحصيل باحث إقتصادي محاسب دخل وزكاة محلل اقتصادي محاسب ضرائب - -محاسب قانونى- -أمين صندوق – مدير وامين خزينه 1- محامين 2-موظفين تخليص جمركى 3- باحث قانوني 4- مستشارقانونى وعقود 5- محاسبين قانوني 6-محاسبين مراجعة مالية قانونية يلزم خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاص
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|joob
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|المعادى- المعادى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062092
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
1 ريال
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