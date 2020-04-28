وظائف لمجموعه كبرى لقسم الحسابات والماليه وقسم الوظائف القانوية لفروعها

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تفاصيل الإعلان
وظائف لمجموعه كبرى لقسم الحسابات والماليه وقسم الوظائف القانوية لفروعها بمصر والكويت محاسبين-مدير مالي-مدير حسابات-محاسب تكاليف مراجع حسابات- محاسب مرتبات -رئيس حسابات محاسب مالي - محلل مالي محلل فني مندوب تحصيل باحث إقتصادي محاسب دخل وزكاة محلل اقتصادي محاسب ضرائب - -محاسب قانونى- -أمين صندوق – مدير وامين خزينه 1- محامين 2-موظفين تخليص جمركى 3- باحث قانوني 4- مستشارقانونى وعقود 5- محاسبين قانوني 6-محاسبين مراجعة مالية قانونية يلزم خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاص
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: joob
التليفون: 01151020771

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العنوان: المعادى- المعادى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/7/2020
رقم الإعلان: 2062092
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