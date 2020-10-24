وظائف للطلاب

موظفين للرد علي استفسارات العمالء اونالين عن طريق االيميالت والويب سايت – يقبل بها الطالب والخريجين – السن من 18 : 45 سنة – راتب 4000ج – زيادة سنوية مرتين كل سنة – تامين صحي – تامين اجتماعي – شباب وبنات – شفت 6 ساعات – إجازة 4 أيام خالل الشهر – مؤهل متوسط