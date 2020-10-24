وظائف للطلاب

(فرصة عمل)
|خدمة عمالء لشركة خاصة براتب مجزي 4000جنيه – شباب وبنات – طالب وخريجين – السن من 18 : 55 سنة – شرط لباقة في الحديث – واستخدام جيد لألنترنت – تامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية 2 في السنة – الشفت 6 ساعات ) صباحي او مسائي ( – االجازة 4 أيام – مؤهل متوسط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|marina bay sands
|التليفون:
|01222216556
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|العنوان:
|5 عماير الميريلاند- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070310
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
40,000 جنيه
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