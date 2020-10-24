وظائف للطلاب

خدمة عمالء لشركة خاصة براتب مجزي 4000جنيه – شباب وبنات – طالب وخريجين – السن من 18 : 55 سنة – شرط لباقة في الحديث – واستخدام جيد لألنترنت – تامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية 2 في السنة – الشفت 6 ساعات ) صباحي او مسائي ( – االجازة 4 أيام – مؤهل متوسط