وظائف للطلاب

(فرصة عمل)
|موظفين مبيعات اونالين عن طريق االنترنت براتب ثابت 4000ج وتامينات كاملة صحية واجتماعية – شباب وبنات – السن من 18 : 55 سنة – شفت العمل 6 ساعات صباحي او مسائي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|marina bay sands
|التليفون:
|01222216556
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|العنوان:
|5 عماير الميريلاند- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070307
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