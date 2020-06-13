(مطلوب)
|وظائف لكبرى المجموعات تضم كبرى المدارس دولية لفروعها بمصر وسلطنه عمان وكيل مدرسة- مدير مدرسة لغة عربية- تربية اسلامية بيولوجى - انجليزى علوم- فيزياء كيمياء فرنساوي- أحياء رياضيات- لغة المانية رسم و فنون- جغرافيا وتاريخ حاسب الى تربية خاصة- تربية رياضية رائد نشاط- اخصائية اجتماعية مدرسين حضانة ورياض أطفال مدرسين أخصائي اجتماعي مدرسين مطور مناهج تعليمية مرشد طلابى مدرسين مدرسين ظل مدرسين محاضر / كورسات مدرسين اشراف تربوي جليسة أطفال مدرسين تحفيظ قرآن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|joop
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|مدينه نصر القاهره- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062094
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50 جنيه
1 جنيه
4,000 جنيه