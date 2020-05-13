(فرصة عمل)
|وظائف لكبرى الفنادق والمطاعه التابعه لكبرى الشركات تعمل بمجال السياحه لفروعها بمصر والسعودية الوظائف الفندقيه الاتيه : موظفين استقبال -مدرين عام فنادق -مدرين تشغيل فنادق مدرين عام فنادق -مدرين قطاع غرف وظائف نظافة واشراف داخلي وظائف خدمة الغرف/Room Service وظائف المطاعم الاتية: شيف تنفيذى-شيف سخن -شيف بارد- شيف أسماك-شيف شرقى شيف غربى-شيف حلويات -شيف شيكولاته -شيف مخبوزات شيف ايطالى وبيزات - وموظفين حجوزات- موظفين تنظيم حفلات وظائف لقسم الامن: عدد 15 موظف امن شرط لايتعدى السن 45 سنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|URGENT
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|المعادي- الرياض
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061906
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