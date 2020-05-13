وظائف لكبرى الفنادق والمطاعه التابعه لكبرى الشركات تعمل بمجال السياحه لفروعها بمصر والسعودية الوظائف الفندقيه الاتيه : موظفين استقبال -مدرين عام فنادق -مدرين تشغيل فنادق مدرين عام فنادق -مدرين قطاع غرف وظائف نظافة واشراف داخلي وظائف خدمة الغرف/Room Service وظائف المطاعم الاتية: شيف تنفيذى-شيف سخن -شيف بارد- شيف أسماك-شيف شرقى شيف غربى-شيف حلويات -شيف شيكولاته -شيف مخبوزات شيف ايطالى وبيزات - وموظفين حجوزات- موظفين تنظيم حفلات وظائف لقسم الامن: عدد 15 موظف امن شرط لايتعدى السن 45 سنة