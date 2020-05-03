وظائف لكبرى الشركات لنشاطتها فى مجال الصحافه والاعلام والترجمه لفروعها بمصر ودبى خبره لاتقل عن 3 سنوات بالمجال وظائف فى قسم المونتاج مهندسين خبرة بالهندسة صوتية - محرر فديو عدد 4 مونتير وظائف بقسم الاذاعه خبرة لاتقل عم 3 سنوات بالمجال وظائف بقسم الاعلام الاجتماعى خبرةه لاتقل عم 3 سنوات بالمجال وظائف بقسم التصوير عدد 6 وظائف بقسم الاخراج -صحافيين عدد5 مصورين ومصورات مواقع واستوديو مترجمين كل الغات عدد 1مترجم لغة فرنسية- عدد 10 مترجمين إنجليزى- عدد2مترجمين صينى