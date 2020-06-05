وظائف لكبرى الشركات

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
وظائف لكبرى الشركات لنشاطتها فى مجال الصحافه والاعلام والترجمه لفروعها بمصر ودبى خبره لاتقل عن 3 سنوات بالمجال وظائف فى قسم المونتاج مهندسين خبرة بالهندسة صوتية - محرر فديو عدد 4 مونتير وظائف بقسم الاذاعه خبرة لاتقل عم 3 سنوات بالمجال وظائف بقسم الاعلام الاجتماعى خبرةه لاتقل عم 3 سنوات بالمجال وظائف بقسم التصوير عدد 6 وظائف بقسم الاخراج -صحافيين عدد5 مصورين ومصورات مواقع واستوديو مترجمين كل الغات عدد 1مترجم لغة فرنسية- عدد 10 مترجمين إنجليزى- عدد2مترجمين صينى عدد 2مترجمين أسبانى - عد
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: workjob
التليفون: 01151020771

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/6/2020
رقم الإعلان: 2061470
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: انا عندي موهبة تقليد الاصوات الكرتون بجميع الاشخاص الكرتونه - في القاهرة مصر

انا عندي موهبة تقليد الاصوات الكرتون بجميع الاشخاص الكرتونه

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

انا عندي موهبة تقليد الاصوات الكرتون بجميع الاشخاص الكرتونه الاصوات الشريره الاصوات الام الاصوات الج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

5/6/2020
صورة الاعلان: وكالات الصحافه والاعلام - في القاهرة مصر

وكالات الصحافه والاعلام

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فورا لكبرى وكالات الصحافه والاعلام لفروعها بمصر ودبى 1- وظائف فى قسم المونتاج (خبره لاتقل عن 3.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

28/4/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا لكبرى وكالات الصحافه والاعلام لفروعها بمصر ودبى - في القاهرة مصر

مطلوب فورا لكبرى وكالات الصحافه والاعلام لفروعها بمصر ودبى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فورا لكبرى وكالات الصحافه والاعلام لفروعها بمصر ودبى 1- وظائف فى قسم المونتاج (خبره لاتقل عن 3.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

15/4/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager