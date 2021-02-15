(فرصة عمل)
|مدخل بيانات – ال يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – ال يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – توفير نظام وظيفي متكامل تعاقد بتأمينات – راتب 4000ج شهري. للتواصل ارسال رسالة بالكود الوظيفى 200112 على رقم الواتس 01062972973 dolly كود 200112
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|dolly
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083928
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