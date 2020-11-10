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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بدول الخليج معلمين خبز فينو وخبز شامى ومشرف انتاج في المخبز وفميين صيانه مخابز ومندوبين مبيعات ومعلم مخبوزات يفهم في الخبز الصحى نرجو سرعه ارسال السير الذاتية على الايميل توفر الشركة رواتب مجزية وحوافز والسكن والموصلات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دهركو
التليفون: 01222873999

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العنوان: 12 عمارات العبور طريق صلاح سالم - القاهرة- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/11/2020
رقم الإعلان: 2072954
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صورة الاعلان: إستيورد (مساعد شيف ثالث ) - في القاهرة مصر

إستيورد (مساعد شيف ثالث )

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب استيورد ( مساعد شيف ثالث ) من سن 18 : 35 سنة – لايتم قبول الطلاب – مؤهل متوسط علي الاقل – راتب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب أستف ريسيبشن لكبري الفنادق السياحية بشرم والجونة والغردقة والسخنة - في القاهرة مصر

مطلوب أستف ريسيبشن لكبري الفنادق السياحية بشرم والجونة والغردقة والسخنة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أستف ريسيبشن لكبري الفنادق السياحية بشرم والجونة والغردقة والسخنة - السن من 21 : 35 عام – مؤهل.
العنوان:

القاهرة - مصر
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3,500 جنيه

9/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب استف ريسبشن راتب 2500 : 3500 - في القاهرة مصر

مطلوب استف ريسبشن راتب 2500 : 3500

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أستف ريسيبشن لكبري الفنادق السياحية بشرم والجونة والغردقة والسخنة - السن من 21 : 35 عام – مؤهل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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8/11/2020
صورة الاعلان: مساعدين شيفات راتب 2500 : 3500 - في القاهرة مصر

مساعدين شيفات راتب 2500 : 3500

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مساعدين شيفات ( أول – ثان – ثالث ) برواتب تبدأ من 2500 : 3500ج طبقا للخبرة بنظام إقامة متكامل ( سكن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب معلم شورما محترف - في القاهرة مصر

مطلوب معلم شورما محترف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

معلم شورما خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة في المطاعم للعمل لدي مطعم راقي لتقديم الوجبات السريعة بالق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

8/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب 3 مساعد معلم شورما - في القاهرة مصر

مطلوب 3 مساعد معلم شورما

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

معلم شورما خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة في المطاعم للعمل لدي مطعم راقي لتقديم الوجبات السريعة بالق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 ريال

8/11/2020
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صورة الاعلان: شبف بشرم او الغردقة - في القاهرة مصر

شبف بشرم او الغردقة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة من سن 20 : 40 سنة – مؤهل متوسط علي الاقل – تامين صحي واجتماعي – 23 يو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

4/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة راتب يصل 3500ج مع سكن و3وجبات - في القاهرة مصر

مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة راتب يصل 3500ج مع سكن و3وجبات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة راتب يصل 3500ج مع سكن و3 وجبات وانتقالات فري - شيفات جميع التخصصات ( .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

31/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب مساعدين شيفات ( أول – ثان – ثالث ) براتب يصل ل3500ج - في القاهرة مصر

مطلوب مساعدين شيفات ( أول – ثان – ثالث ) براتب يصل ل3500ج

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مساعدين شيفات ( أول – ثان – ثالث ) براتب يصل ل3500ج - راتب 2500 : 3500ج طبقا للخبرة - زيادات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

31/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب ويتر بشرم الشيخ والغردقة ب 3000ج مع سكن و3 وجبات وانتقالات فري - في القاهرة مصر

مطلوب ويتر بشرم الشيخ والغردقة ب 3000ج مع سكن و3 وجبات وانتقالات فري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب ويتربشرم الشيخ والغردقة والعين السخنه - السن 18 : 28 سنة – مؤهل متوسط علي الاقل – حاصل علي .
العنوان:

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القسم: 

4,000 جنيه

31/10/2020
صورة الاعلان: وظائف سياحية - في القاهرة مصر

وظائف سياحية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة من سن 20 : 40 سنة – مؤهل متوسط علي الاقل – تامين صحي واجتماعي – 23 يو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

30/10/2020
صورة الاعلان: وظائف سياحية - في القاهرة مصر

وظائف سياحية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة من سن 20 : 40 سنة – مؤهل متوسط علي الاقل – تامين صحي واجتماعي – 23 يو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

40,000 جنيه

29/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل #السعودية_#طباخين سخن عربي خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل #السعودية_#طباخين سخن عربي خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

•خبرة 5 سنوات •سبق له العمل فى فنادق كبرى •يحمل شهادة خبرة بمكان العمل ( شرط اساسي ) •(توفر .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/10/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعة فنادق كبري لفروعها بالرياض - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعة فنادق كبري لفروعها بالرياض

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعة فنادق كبري لفروعها بالرياض -موظفين استقبال فنادق (خبره لا تقل عن 3 سنوات) خبره في.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

28/10/2020
صورة الاعلان: فرصة عمل موظفة علاقات نزلاء - في القاهرة مصر

فرصة عمل موظفة علاقات نزلاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين عالقة نزالء ) بنات فقط ( يشترط اجادة لغة انجليزية + مظهر الئق وبدون حجاب – السن من 28 : 21 سن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,000 جنيه

28/10/2020
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