(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بدول الخليج معلمين خبز فينو وخبز شامى ومشرف انتاج في المخبز وفميين صيانه مخابز ومندوبين مبيعات ومعلم مخبوزات يفهم في الخبز الصحى نرجو سرعه ارسال السير الذاتية على الايميل توفر الشركة رواتب مجزية وحوافز والسكن والموصلات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دهركو
|التليفون:
|01222873999
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|العنوان:
|12 عمارات العبور طريق صلاح سالم - القاهرة- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072954
3,000 جنيه
3,500 جنيه
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