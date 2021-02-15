(طلب عمل)
|خدمة عمالء براتب ثابت 4000ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجازة الجمعة من كل أسبوع – حوافز شهرية في التثبيت تحفيزا للعمل الجيد – عقد سنوي يحفظ حقوق المتقدم – السن من 18 : 45 سنة - مؤهل اعدادي – شفت 6 ساعات. للتواصل ارسال رسالة متضمنة كود الوظيفة 200112 على رقم الواتس 01062972973 dolly كود 200112
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|dolly
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083931
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