خدمة عمالء براتب ثابت 4000ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجازة الجمعة من كل أسبوع – حوافز شهرية في التثبيت تحفيزا للعمل الجيد – عقد سنوي يحفظ حقوق المتقدم – السن من 18 : 45 سنة - مؤهل اعدادي – شفت 6 ساعات. للتواصل ارسال رسالة متضمنة كود الوظيفة 200112 على رقم الواتس 01062972973 dolly كود 200112