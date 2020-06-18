وظائف طبيه بالرياض عاجل مطلوب وظائف طبية بالرياض

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
وظائف طبيه بالرياض عاجل مطلوب وظائف طبية بالرياض (اشعة – مساعدات طبيبات اسنان – ممرضات – تغذية – مختبر) 1-اطباء اخصائيات اشعة (خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير) 2-اطباء اخصائيات مختبر : طب بشري كلينكال باثولجي (خبرة لاتقل عن سنتين) 3-اطباء اخصائيات تغذية : كلية علاج طبيعي – علوم تغذية (خبرة لاتقل عن سنتين) 4-اخصائيات تغذية :كلية علاج طبيعي – علوم تغذية (خبرة لاتقل عن سنتين) ممرضات :بكالوريوس – معهد عالي – فوق متوسط – دبلوم (خبره لاتقل عن 3 سنوات) يرجي ارسال السيرة الذاتية مع ارسال صور الشهادات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تروجوب
التليفون: 01124884886

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/6/2020
رقم الإعلان: 2061065
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لكبري مستشفيات الكويت - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبري مستشفيات الكويت

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبري مستشفيات الكويت 1-استشارين واخصائين جراحه تجميل (خبره بعد الدكتوراه لاتقل عن 3 سنوا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

18/6/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب وظائف طبيه بالرياض - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب وظائف طبيه بالرياض

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب وظائف طبيه بالرياض 1/ اطباء عام 2/ اخصائين ومقيمين رمد ( ماجستير حديث – ماجستير سنتين ) .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

17/6/2020
صورة الاعلان: اجل مطلوب لكبري مستشفيات الكويت - في القاهرة مصر

اجل مطلوب لكبري مستشفيات الكويت

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبري مستشفيات الكويت 1- استشارين جراحه تجميل (خبره بعد الدكتوراه لاتقل عن 3 سنوات- ماجست.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

16/6/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لكبري المستشفيات والمجموعات الطبيه لفروعها بمدينه الاحساء - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبري المستشفيات والمجموعات الطبيه لفروعها بمدينه الاحساء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبري المستشفيات والمجموعات الطبيه لفروعها بمدينه الاحساء تمريض :(خبره لاتقل عن سنتين بع.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

16/6/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لكبري مستشفيات الكويت - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبري مستشفيات الكويت

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

1-استشارين جراحه تجميل (خبره بعد الدكتوراه لاتقل عن 3 سنوات- ماجستير خبلرة لا تقل عن سنه بعد الماجست.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 دينار

22/5/2020
صورة الاعلان: عاجلمطلوب لمجموعه طبية من مستشفيات - في القاهرة مصر

عاجلمطلوب لمجموعه طبية من مستشفيات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبية من مستشفيات ومراكز الطبيه وصيدلايات لفروعها بمصرو السعوديه والامارات اطبا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

4/4/2020
data-full-width-responsive="true"
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager