وظائف طبيه بالرياض عاجل مطلوب وظائف طبية بالرياض (اشعة – مساعدات طبيبات اسنان – ممرضات – تغذية – مختبر) 1-اطباء اخصائيات اشعة (خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير) 2-اطباء اخصائيات مختبر : طب بشري كلينكال باثولجي (خبرة لاتقل عن سنتين) 3-اطباء اخصائيات تغذية : كلية علاج طبيعي – علوم تغذية (خبرة لاتقل عن سنتين) 4-اخصائيات تغذية :كلية علاج طبيعي – علوم تغذية (خبرة لاتقل عن سنتين) ممرضات :بكالوريوس – معهد عالي – فوق متوسط – دبلوم (خبره لاتقل عن 3 سنوات) يرجي ارسال السيرة الذاتية مع ارسال صور الشهادات