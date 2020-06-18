(فرصة عمل)
|وظائف طبيه بالرياض عاجل مطلوب وظائف طبية بالرياض (اشعة – مساعدات طبيبات اسنان – ممرضات – تغذية – مختبر) 1-اطباء اخصائيات اشعة (خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير) 2-اطباء اخصائيات مختبر : طب بشري كلينكال باثولجي (خبرة لاتقل عن سنتين) 3-اطباء اخصائيات تغذية : كلية علاج طبيعي – علوم تغذية (خبرة لاتقل عن سنتين) 4-اخصائيات تغذية :كلية علاج طبيعي – علوم تغذية (خبرة لاتقل عن سنتين) ممرضات :بكالوريوس – معهد عالي – فوق متوسط – دبلوم (خبره لاتقل عن 3 سنوات) يرجي ارسال السيرة الذاتية مع ارسال صور الشهادات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061065
1 جنيه
1 ريال
1 جنيه
1 جنيه
3,000 دينار
1 ريال