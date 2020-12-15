وظائف شاغره ساءقين

(طلب عمل)
|انا ساءق درجة اولي و معيا رخصة اولي و خاصة سارية عشر سنين و عمري 56عام و خبرة اكثر من 20عام و (بصحة جيدة) و حاصل علي دبلوم صنايع و حاصل علي شهادة تحليل مخدرات حديثة و (متزوج) و معي أولاد و لا ادخن سجاير او خلافه و مقيم بوسط البلد للتواصل واتس آب او فون 01102104659
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هشام احمد اسماعيل
|التليفون:
|01102104659
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|العنوان:
|منطقه الازبكية حي التوفيقيه امام دار القضاء العالي الاسعاف- الازبكية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076634
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2,500 ريال
2,000 جنيه
1,800 ريال
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