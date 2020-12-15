وظائف شاغره ساءقين

انا ساءق درجة اولي و معيا رخصة اولي و خاصة سارية عشر سنين و عمري 56عام و خبرة اكثر من 20عام و (بصحة جيدة) و حاصل علي دبلوم صنايع و حاصل علي شهادة تحليل مخدرات حديثة و (متزوج) و معي أولاد و لا ادخن سجاير او خلافه و مقيم بوسط البلد للتواصل واتس آب او فون 01102104659