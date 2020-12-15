وظائف شاغره ساءقين

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تفاصيل الإعلان
انا ساءق درجة اولي و معيا رخصة اولي و خاصة سارية عشر سنين و عمري 56عام و خبرة اكثر من 20عام و (بصحة جيدة) و حاصل علي دبلوم صنايع و حاصل علي شهادة تحليل مخدرات حديثة و (متزوج) و معي أولاد و لا ادخن سجاير او خلافه و مقيم بوسط البلد للتواصل واتس آب او فون 01102104659
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هشام احمد اسماعيل
التليفون: 01102104659

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: منطقه الازبكية حي التوفيقيه امام دار القضاء العالي الاسعاف- الازبكية
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/12/2020
رقم الإعلان: 2076634
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