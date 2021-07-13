#offre_demploi_kuwait *وظائف شاغرة لدى مراكز عصائر وقهوة بأماكن متعددة بدولة الكويت بالمسمى التالي: -صانع عصائر (بارد و ساخن ) *الشروط الوظيفية: - دبلوم أو شهادة عمل أو ما يعادل - خبرة مهنية سنة على الأقل - أخلاق و لباقة في التعامل مع الزبناء ******** -عقد عمل سنتين قابل التجديد -الراتب يحدد حسب الخبرة بالمقابلة . -السكن وموصلات متوفر . -تأمين الصحي متوفر . - تذكرة طيران متوفر . -ملاحظة : يوفر المركز دورات تدريبية أول 30 يوم قبل بداية العمل مدفوعة الراتب. #العرض_مستعجل