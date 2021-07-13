(فرصة عمل)
|#offre_demploi_kuwait *وظائف شاغرة لدى مراكز عصائر وقهوة بأماكن متعددة بدولة الكويت بالمسمى التالي: -صانع عصائر (بارد و ساخن ) *الشروط الوظيفية: - دبلوم أو شهادة عمل أو ما يعادل - خبرة مهنية سنة على الأقل - أخلاق و لباقة في التعامل مع الزبناء ******** -عقد عمل سنتين قابل التجديد -الراتب يحدد حسب الخبرة بالمقابلة . -السكن وموصلات متوفر . -تأمين الصحي متوفر . - تذكرة طيران متوفر . -ملاحظة : يوفر المركز دورات تدريبية أول 30 يوم قبل بداية العمل مدفوعة الراتب. #العرض_مستعجل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|212707020119
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|العنوان:
|القنيطره- المغرب
مدينة الكويت - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|16/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100180
1,300 دينار
25 دينار
1 دينار
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110 دينار
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1 دينار