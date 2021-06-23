وظائف شاغرة لدى شركة كبرى في سلطنة عُمان بدائرة حكومية

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
#Jobs_Sultanate_Oman *وظائف شاغرة لدى شركة كبرى في سلطنة عُمان بدائرة حكومية بالمسميات التالية: - مترجمة (الإنجليزية / عربية ) -مساعدة إدارية (سكريترة ) *الشروط الوظيفية: -حاصلة على شهادة جامعية تخصص الترجمة -خبرة عمل لمدة سنتين على الأقل في خدمات الترجمة. -إجادة اللغة الإنجليزية و العربية بطلاقة كتابة و قراءة . - لديها القدرة على التواصل الاجتماعي. ******** -عقد عمل سنتين قابل التجديد -الراتب متميز -السكن وموصلات متوفر . -تأمين الصحي متوفر . - تذكرة الطيران متوفر. #العرض_مستعجل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ‪alasmar job‬‏
التليفون: 212707020119

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العنوان: القنيطره- المغرب
مسقط -

عمان
تفاصيل الإعلان:
السعر: 14,000 ريال
تاريخ الإعلان: 16/7/2021
رقم الإعلان: 2100176
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صورة الاعلان: #طبيب_عام_بشري (#ممارس_عام_GP) للعمل بكبرى المستشفيات الحكومية بسلطنة عمان

#طبيب_عام_بشري (#ممارس_عام_GP) للعمل بكبرى المستشفيات الحكومية بسلطنة عمان

(فرصة عمل)

مطلوب #طبيب_عام_بشري (#ممارس_عام_GP) للعمل بكبرى المستشفيات الحكومية بسلطنة عمان الشروط : 1.خبرة 5 .
العنوان:

مسقط - عمان

اتصل

23/6/2021
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