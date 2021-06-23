#Jobs_Sultanate_Oman *وظائف شاغرة لدى شركة كبرى في سلطنة عُمان بدائرة حكومية بالمسميات التالية: - مترجمة (الإنجليزية / عربية ) -مساعدة إدارية (سكريترة ) *الشروط الوظيفية: -حاصلة على شهادة جامعية تخصص الترجمة -خبرة عمل لمدة سنتين على الأقل في خدمات الترجمة. -إجادة اللغة الإنجليزية و العربية بطلاقة كتابة و قراءة . - لديها القدرة على التواصل الاجتماعي. ******** -عقد عمل سنتين قابل التجديد -الراتب متميز -السكن وموصلات متوفر . -تأمين الصحي متوفر . - تذكرة الطيران متوفر. #العرض_مستعجل