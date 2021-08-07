(فرصة عمل)
|#وظائف_السعودية **وظائف شاغرة لدى شركة إنتاج القهوة بالمملكة العربية السعودية بالمسميات التالية : -مساعدين حلويات ومخبوزات -شيف حلويات و مخبوزات *الوصف الوظيفة: - خبرة سنة على الأقل كمساعد حلويات ومخبوزات . -خبرة خمس سنوات على الأقل كشيفات حلويات ومخبوزات . - دبلوم حلويات و مخبوزات . -السن المطلوب مابين 22و 35 سنة . **** _ عقد عمل لمدة سنتين قابلة للتجديد. _الراتب يحدد حسب الخبرة بالمقابلة _السكن و المواصلات متوفر . _ التأمين الصحي متوفر _تذكرة طيران متوفر. #العرض_مستعجل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|212707020119
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|العنوان:
|القنيطره- المغرب
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101935
14,000 ريال
(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
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14,000 ريال
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