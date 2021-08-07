#وظائف_السعودية **وظائف شاغرة لدى شركة إنتاج القهوة بالمملكة العربية السعودية بالمسميات التالية : -مساعدين حلويات ومخبوزات -شيف حلويات و مخبوزات *الوصف الوظيفة: - خبرة سنة على الأقل كمساعد حلويات ومخبوزات . -خبرة خمس سنوات على الأقل كشيفات حلويات ومخبوزات . - دبلوم حلويات و مخبوزات . -السن المطلوب مابين 22و 35 سنة . **** _ عقد عمل لمدة سنتين قابلة للتجديد. _الراتب يحدد حسب الخبرة بالمقابلة _السكن و المواصلات متوفر . _ التأمين الصحي متوفر _تذكرة طيران متوفر. #العرض_مستعجل