#offre_demploi_Qatar *وظائف شاغرة لدى سلسلة مطاعم راقية بدولة قطر بالمسميات التالية : -شيف تنفيدي (executive chef) -شيف طبخ (chef cook) -شيف دو بارتي (chef de partie) -متخصص سلطات (garde manager salad) -متخصص بيتزا (pizza specialist) -صانع عصائر (bartender) -كابتن صال (Captain Salle) *الشروط الوظيفية: - دبلوم أو شهادة عمل بنفس التخصص -خبرة مهنية سابقة على حسب التخصص المطلوب . - إثقان اللغة الإنجليزية في نطاق العمل حصرا . ***