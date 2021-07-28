(فرصة عمل)
|#offre_demploi_Qatar *وظائف شاغرة لدى سلسلة مطاعم راقية بدولة قطر بالمسميات التالية : -شيف تنفيدي (executive chef) -شيف طبخ (chef cook) -شيف دو بارتي (chef de partie) -متخصص سلطات (garde manager salad) -متخصص بيتزا (pizza specialist) -صانع عصائر (bartender) -كابتن صال (Captain Salle) *الشروط الوظيفية: - دبلوم أو شهادة عمل بنفس التخصص -خبرة مهنية سابقة على حسب التخصص المطلوب . - إثقان اللغة الإنجليزية في نطاق العمل حصرا . ***
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|212707020119
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|العنوان:
|القنيطره- المغرب
الدوحة - قطر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100932
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال