(فرصة عمل)
|*وظائف شاغرة لدى سلسلة مطاعم راقية بالمملكة العربية السعودية بالمسميات التالية : Executive Sous Chef / Sous Chef / Junior Sous Chef Commis Prep / Robata CDP / Salad CDP Salad Demi Chef / Meat CDP / Sushi CDP Head Pastry / Meat Demi CDP / Head Waiter Waiter / Runner / Head Bartender Bartender / Barback / Junior Maitre D' *الشروط الوظيفية: - دبلوم أو شهادة عمل بنفس التخصص -خبرة مهنية سابقة على حسب التخصص المطلوب . - إثقان اللغة الإنجليزية *** -عقد عمل سنتين قابل التجديد -الرواتب متميزة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|212707020119
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|العنوان:
|القنيطره- المغرب
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101936
14,000 ريال
(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
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14,000 ريال
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