وظائف شاغرة لدى سلسلة مطاعم راقية أمريكية و أسيوية بالمملكة العربية السعو

(فرصة عمل)
|*وظائف شاغرة لدى سلسلة مطاعم راقية أمريكية و أسيوية بالمملكة العربية السعودية بالمسميات التالية : Head Waiter Waiter Head Bartender Bartender Junior Maitre D' *الشروط الوظيفية: - دبلوم أو شهادة عمل بنفس التخصص -خبرة مهنية سابقة على حسب التخصص المطلوب . - إثقان اللغة الإنجليزية 100% ***** -عقد عمل سنتين قابل التجديد -الرواتب متميزة . -السكن وموصلات متوفر . -تأمين الصحي متوفر . -تذكير الطيران. #العرض_مستعجل الإعلان خاص بالعملاء "الجدد" الغير المسجلين لدى شركتنا .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|212707020119
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|العنوان:
|القنيطره- المغرب
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103260
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
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14,000 ريال
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