وظائف شاغرة

(فرصة عمل)
|أمن اداري بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة براتب 2500 أساسي بدوام كلي – بإقامة كاملة ( سكن – 3 وجبات – مواصلات ) – العمل لـ 23 يوم والاجازة لـ 7 أيام – مؤهل متوسط علي الأقل – السن من 18 : 35 سنة – شباب فقط - تامين صحي واجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|آلاء تامر
|التليفون:
|01001768722
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|العنوان:
|- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082613
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