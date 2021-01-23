وظائف شاغرة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فني تبريد وتكييف عمل بنظام الاسبلت والمركزي والاتشلر شباب من سن 20 : 40 سنة – العمل بفنادق الشركة بشرم الشيخ والغردقة – توفير الاقامة الكاملة ( سكن – 3وجبات – انتقالات ) – توفير التأمين الصحي والاجتماعي – عمل 23 يوم و 7 اجازة – ترقيات سريعة بعد اول 3 شهور – الزياده في الراتب 2 في السنة – راتب اساسي 2500 مبديء يزيد بعد التزام اول 3 شهور - بخلاف الحوافز الشهرية والزيادات السنوية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: آلاء تامر
التليفون: 01001768722

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العنوان: - القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/2/2021
رقم الإعلان: 2082611
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صورة الاعلان: مطلوب فني تبريد وتكييف - في القاهرة مصر

مطلوب فني تبريد وتكييف

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اتصل

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10/12/2020
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