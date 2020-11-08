وظائف شاغرة

(فرصة عمل)
|أمن وحراسات داخلي وخارجي ( مولات – شركات – كمبوندات ) – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 2500ج – شفت 12 ساعة – تامين صحي – تامين اجتماعي – زيادة سنوية مرتين في السنة – شباب فقط – يقبل بها الطلاب – الاجازة 4 أيام - بتوفير السكن ( بأماكن : التجمع – الرحاب – أكتوبر ) للتواصل والاستفسار ا.محمد ٠١٢٠٥٤١٧٩٥٥ (واتس فقط)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد سعيد
|التليفون:
|01205417955
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071816
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