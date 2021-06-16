وظائف شاغرة بالقصر الملكي لأمير سلمان بالمملكة العربية السعودية بالمسميات ا

#عرض_وظيفي_متميز **وظائف شاغرة بالقصر الملكي لأمير سلمان بالمملكة العربية السعودية بالمسميات التالية : -موظف الرعاية المنزلية (ذكور housekeeping attendant) -مقدم طعام (ذكورwaiter ) -مشرف المشروبات الغذائية (ذكور Food Beverage Supervisor) -مدبر/ مدبرة منزل (إناث و ذكور house keeper ) -عامل تنظيف مطابخ (ذكور steward) -ممرضة(nurses) -موظفة إستقبال ( إناث receptionist) **يجب على جميع التخصصات الإلتزام بالشروط التالية : -دبلوم أو شهادة العمل بنفس التخصص المطلوبة -إتقان اللغة الإنجليزية