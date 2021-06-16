وظائف شاغرة بالقصر الملكي لأمير سلمان بالمملكة العربية السعودية بالمسميات ا

(فرصة عمل)
|#عرض_وظيفي_متميز **وظائف شاغرة بالقصر الملكي لأمير سلمان بالمملكة العربية السعودية بالمسميات التالية : -موظف الرعاية المنزلية (ذكور housekeeping attendant) -مقدم طعام (ذكورwaiter ) -مشرف المشروبات الغذائية (ذكور Food Beverage Supervisor) -مدبر/ مدبرة منزل (إناث و ذكور house keeper ) -عامل تنظيف مطابخ (ذكور steward) -ممرضة(nurses) -موظفة إستقبال ( إناث receptionist) **يجب على جميع التخصصات الإلتزام بالشروط التالية : -دبلوم أو شهادة العمل بنفس التخصص المطلوبة -إتقان اللغة الإنجليزية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|212707020119
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|العنوان:
|القنيطره- المغرب
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|17/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097248
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14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال