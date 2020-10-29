وظائف سياحية

مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة من سن 20 : 40 سنة – مؤهل متوسط علي الاقل – تامين صحي واجتماعي – 23 يوم عمل و 7 اجازة – راتب 2500 : 3500ج حسب الانترفية يقدر +حوافز شهرية + زيادات سنوية 2 في السنة – توفير الاقامة الكاملة ( سكن – 3وجبات – انتقالات ) – ترقيات سريعة/// للاستفسار واتس (01001808025) أ.عاطف مطلوب استيورد ( مساعد شيف ثالث ) من سن 18 : 35 سنة – لايتم قبول الطلاب – مؤهل متوسط علي الاقل – راتب 3000ج + حوافز شهرية – زيادات سنوية 2 في السنة – اقامة كاملة ( سكن – 3وجبات – انتقالات ) – تامينا