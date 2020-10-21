وظائف سوشيال ميديا

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تفاصيل الإعلان
مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – توفير نظام وظيفي متكامل تعاقد بتأمينات – راتب 4000ج شهري /// للاستفسار واتس (01001808025) أ.عاطف داتا انتري – شباب وبنات – تامين صحي وتامين اجتماعي – شرط اجادة استخدام الانترنت – السن من 18 : 50 سنة – الراتب 4000ج أساسي – توفير تدريب لمن لا يملك الخبرة – مؤهل اعدادي – شفت 6 ساعات /// للاستفسار واتس (01001808025) أ.عاطف خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عاطف
التليفون: 01001808025

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العنوان: االقاهرة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 40,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/10/2020
رقم الإعلان: 2070792
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صورة الاعلان: داتا انتري - في القاهرة مصر

داتا انتري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

داتا انتري براتب ثابت 4000ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجازة الجمعة من ك.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

21/10/2020
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