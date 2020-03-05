وظائف رجل امن

(فرصة عمل)
|مطلوب عدد 150 حارس في مواقع مختلفة فالرياض والمقابلات تبدا من يوم الخميس الساعة الرابعة عصرا رجال ونساء للاستفسار مسئول التوظيف عبدالمحسن 0531156874
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة امن
|التليفون:
|112032861
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|العنوان:
|الرياض- الرياض - الشرقية - جدة
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055091
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1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
11 ريال
1 ريال
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