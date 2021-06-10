وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)
|مطلوب شباب ذكور خدمة عملاء outdoor يتم قبول جميع الاعمار بحد اقصي ٥٠ سنة يشترط اللباقه في الحديث و الرقي في تلبية احتياجات العملاء و يتميز العرض بالاتي مرتب ثابت ٤٠٠٠ج تأمينات اجتماعية و صحية لا يشترط الخبرة يفضل ان وجد زيادة سنوية مرتين خلال السنة عقد سنوى يتم التعاقد و استلام العمل في نفس يوم التقديم .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nileresort for tourism
|التليفون:
|٠١٠٦٢٩٧٢٩٧٣
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|العنوان:
|التجمع الخامس- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097031
4,000 جنيه
40,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه