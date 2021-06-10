وظائف خدمة عملاء

مطلوب شباب ذكور خدمة عملاء outdoor يتم قبول جميع الاعمار بحد اقصي ٥٠ سنة يشترط اللباقه في الحديث و الرقي في تلبية احتياجات العملاء و يتميز العرض بالاتي مرتب ثابت ٤٠٠٠ج تأمينات اجتماعية و صحية لا يشترط الخبرة يفضل ان وجد زيادة سنوية مرتين خلال السنة عقد سنوى يتم التعاقد و استلام العمل في نفس يوم التقديم .