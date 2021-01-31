وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)
|مطلوب 40 شخص لفرصة عمل كويسة جدا و القبض اسبوعي 700 ج بعيد عن اوريفليم و ماي واي للتواصل واتس اب 01146004093
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|top line
|التليفون:
|01146004093
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|غرب مدرسة الزراعة- ديروط
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|700 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/1/2021
|رقم الإعلان:
|2082101
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