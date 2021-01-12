وظائف خدمة عملاء

مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – توفير نظام وظيفي متكامل تعاقد بتأمينات – راتب 4000ج شهري 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973