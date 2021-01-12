وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)
|خدمة عملاء لشركة خاصة براتب مجزي 4000جنيه – شباب وبنات – طلاب وخريجين – السن من 18 : 55 سنة – شرط لباقة في الحديث – واستخدام جيد للأنترنت – تامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية 2 في السنة – الشفت 6 ساعات ( صباحي او مسائي ) – الاجازة 4 أيام – مؤهل متوسط 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079632
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه