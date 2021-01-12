وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)
|موظفين سوشيال ميديا للإعلان علي المواقع والرد علي استفسارات العملاء – السن من 18 : 55 عام – مؤهل متوسط شرط اجادة استخدام الانترنت – العمل لشفت 6 ساعات براتب 4000ج – طلاب وخريجين ومعاشات – التأمينات اختيارية – زيادة سنوية 2 في السنة – 4 أيام إجازة في الشهر 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|01062972973-01146004093
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079629
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه