وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)
|كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000ج وشهر تدريب مدفوع الاجر شرط الالتزام في العمل واجادة استخدام الانترنت – السن من 18 : 55 سنة – بزيادة سنوية كل 6 شهور 6% - تامين صحي واجتماعي ( اختياري) – 4 أيام إجازة – يتم قبول الطلاب بجميع المراحل العمرية – مؤهل متوسط علي الأقل للخريجين - دوام جزئي 6 ساعات 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|01062972973-01146004093
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079628
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه