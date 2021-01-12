وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)
|داتا انتري لويب سايب – السن من 18 : 45 سنة – لا يشترط خبرة مسبقة – راتب 4000ج – شفت 6 ساعات – شهر تدريب مدفوع الاجر – تامين صحي – تامين اجتماعي – إجازة 4 أيام في الشهر – شفتات صباحية ومسائية – مؤهل متوسط علي الأقل – شرط استخدام جيد للأنترنت 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|01062972973-01146004093
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079627
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه