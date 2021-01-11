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تفاصيل الإعلان
مدخل بيانات ( طالب – طالبة ) ( خريج – خريجة ) ( السن من 18 : 45 سنة ) مؤهل متوسط اعدادي او ثانوي – لشفت 6 ساعات متاح الصباحي او المسائي بأساسي 4000ج بزيادة سنوية مرتين في السنة بتامين صحي وتامين اجتماعي وحوافز بعد 3 شهور 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
التليفون: 01062972973-01146004093

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العنوان: القاهرة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/1/2021
رقم الإعلان: 2079467
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صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين للرد علي العملاء وتحديد مواعيد لهم – القبول للشباب والبنات – السن من 18 : 45 سنة لا يشترط الخ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

11/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عملاء Out door – يتم قبول جميع الاعمار بحد اقصي 50 سنة – شرط لباقة الحديث والرقي بالتعامل – تام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

10/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخلين بيانات – يقبل الطلاب – شرط استخدام جيد للكمبيوتر – السن من 18 : 50 سنة – شفت 6 ساعات – تامين .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

10/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

Data entri : طلاب وخريجين – السن من 18 : 45 سنة – لا يشترط خبرة – مؤهل متوسط للخريج علي الأقل شفت 6.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

10/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخلين بيانات : يقبل الطلاب : السن من 18 : 55 سنة – لا يشترط الخبرة – شفت 6 ساعات – راتب 4000ج – شها.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

10/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظف + موظفة إدخال بيانات براتب أساسي 4000ج لشفت عمل 6 ساعات صباحي او مسائي - عقد سنوي يشمل تامين صح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

10/1/2021
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صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظف + موظفة ( إدخال بيانات ) – الشركة نفسها وليس وسيط – السن من 18 : 45 – لا يشترط الخبرة – الشركة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

9/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخل بيانات – خبرة او بدون خبرة Part Time - السن من 18 : 40 سنة – راتب أساسي + تامين صحي + تامين اجت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

9/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عملاء Out door – يتم قبول جميع الاعمار بحد اقصي 50 سنة – شرط لباقة الحديث والرقي بالتعامل – تام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

9/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عربي فقط – Part time - مدخل بيانات ومدخلة بيانات – طلاب - مؤهل متوسط – السن من 18 : 45 سنة – شرط الم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

9/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عملاء أكونت عربي : طلاب وطالبات : راتب أساسي : شفت 6 ساعات صباحي او مسائي – يتم قبول الموظفين م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

9/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

داتا انتري – شباب وبنات – تامين صحي وتامين اجتماعي – شرط اجادة استخدام الانترنت – السن من 18 : 50 سن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

9/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

بارت تايم لوظيفة ادخال بيانات : الشفت 6 ساعات : تامين صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية 12% كل سنة :.
العنوان:

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القسم: 

4,000 جنيه

9/1/2021
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وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجازة الجمعة من ك.
العنوان:

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4,000 جنيه

7/1/2021
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وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين للرد علي استفسارات العملاء لشفت 6 ساعات – القبول للشباب والبنات – يقبل طلاب وخريجين – تامين ص.
العنوان:

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القسم: 

4,000 جنيه

7/1/2021
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