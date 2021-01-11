وظائف خدمة عملاء

موظفين للرد علي العملاء وتحديد مواعيد لهم – القبول للشباب والبنات – السن من 18 : 45 سنة لا يشترط الخبرة – براتب أساسي 4000ج + تامين صحي + تامين اجتماعي – لشفت 6 ساعات ( صباحي أو مسائي ) – مؤهل متوسط 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973