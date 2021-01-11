وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)
|موظفين للرد علي العملاء وتحديد مواعيد لهم – القبول للشباب والبنات – السن من 18 : 45 سنة لا يشترط الخبرة – براتب أساسي 4000ج + تامين صحي + تامين اجتماعي – لشفت 6 ساعات ( صباحي أو مسائي ) – مؤهل متوسط 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079465
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه