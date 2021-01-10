وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)
|موظف + موظفة إدخال بيانات براتب أساسي 4000ج لشفت عمل 6 ساعات صباحي او مسائي - عقد سنوي يشمل تامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية 12% - السن من 18 : 45 سنة – لا يشترط الخبرة – المؤهل لا يقل عن متوسط - يتم قبول الطلاب 2021
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|01062972973-01146004093
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079323
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه