وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)
|Data entri : طلاب وخريجين – السن من 18 : 45 سنة – لا يشترط خبرة – مؤهل متوسط للخريج علي الأقل شفت 6 ساعات – راتب أساسي 4000ج – تامينات وزيادة سنوية 2 في السنة 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|01062972973-01146004093
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079321
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه